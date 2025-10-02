Ok della Camera a testo maggioranza su piano pace Gaza con 182 sì, 101 astenuti e nessun contrario – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Via libera della Camera alla risoluzione del centrodestra, e sottoscritta anche da Azione, sul piano Usa su Gaza. I voti a favore sono 182, 101 gli astenuti e nessun voto contrario. Si sono astenuti Pd, M5s e Avs, mentre Azione e Iv hanno votato a favore assieme alla maggioranza. Bocciata invece la risoluzione presentata da Pd-M5S-Avs sulle comunicazioni del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella striscia di Gaza. I sì sono stati 108, i no 168 e gli astenuti 10. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev