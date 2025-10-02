Ricciardi (M5s): È ovvio che missione della Flotilla fosse politica. Buongiorno, vi siete svegliati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “È ovvio che la missione della Flotilla fosse politica”. . Così il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi nel suo intervento in Aula alla Camera in occasione della discussione sulle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. A queste parole, in aula si è alzato un coro di “aah”. E lui risponde: “Buongiorno, vi siete svegliati. La Flotilla è il più alto momento di politica”. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev