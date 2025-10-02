Sciopero Gaza, Salvini: "Dichiarato illegittimo, questi non sono pro Pal ma pro caos" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Adesso qualcuno sta esagerando. Anche in questi minuti scontri tra manifestanti e polizia ad Alessandria, traffico ferroviario bloccato a Livorno, con gente che si stende sui binari. Questi non sono pro-Pal, questi sono pro-caos. Oggi la Commissione di garanzia ha dichiarato illegittimo lo sciopero proclamato da Cgil e ultrasinistre per domani. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto. Chi, è un appello che faccio a lavoratrici e lavoratori, danneggerà, bloccherà il Paese, in nome di uno sciopero illegittimo, ne pagherà le conseguenze. Di più: siccome la legge che prevede le sanzioni per chi organizza e partecipa a scioperi illegali è del 1990, e ha sanzioni ridicole, ho portato in Consiglio dei ministri la proposta di aggiornare al 2025 queste regole e queste sanzioni perché chi sbaglia paga. Come la Lega propone che chi organizza cortei e manifestazione debba lasciare una cauzione dal suo conto corrente, e in caso di danni a macchine, negozi, cose o persone, chi ha organizzato paga di tasca sua, anche chi organizza e partecipa a scioperi illegali, che mettono in ginocchio un Paese, che rovinano la giornata a milioni di lavoratori, di studenti, di pendolari ne dovrà pagare personalmente le conseguenze. Faccio un appello al buon senso: rispetto delle regole, ognuno sventoli le bandiere che vuole ma rimane nel rispetto del prossimo. Sono lavoratrici e lavoratori anche i poliziotti, i carabinieri, i ferrovieri e la stragrande maggioranza degli italiani che vuole semplicemente lavorare e vivere in pace" così il Ministro Salvini in un video su Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev