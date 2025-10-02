Sciopero generale per Flotilla, Salvini nella sala operativa Rfi per controllo traffico ferroviario – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo alla sala operativa di RFI per verificare in tempo reale la situazione del traffico ferroviario, alla luce delle iniziative annunciate da alcune realtà “proPal” e in attesa del pronunciamento della Commissione Garanzia Sciopero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev