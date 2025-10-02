Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Sciopero generale per Flotilla, Salvini nella sala operativa Rfi per controllo traffico ferroviario – Il video

02 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo alla sala operativa di RFI per verificare in tempo reale la situazione del traffico ferroviario, alla luce delle iniziative annunciate da alcune realtà “proPal” e in attesa del pronunciamento della Commissione Garanzia Sciopero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

2.

Vittorio Sgarbi è depresso per le dimissioni dal governo: «La politica dimentica. Meloni? Mai sentita»

3.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

4.

Elezioni Regionali, lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra. E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna

5.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video