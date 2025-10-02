Speranza (Pd): Ho difficoltà a spiegare politica ai miei ragazzi. A Gaza l'Europa muore ogni giorno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Ho due figli di 12 e 14 anni, e la mia paura è che pensino che le bombe e la guerra siano la normalità. Ho difficoltà a spiegare loro la politica. A Gaza l'Europa muore ogni giorno, perchè sono negati i suoi valori essenziali e costitutivi", lo ha detto Roberto Speranza del Pd alla Camera, dopo l'informativa di Tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev