Tajani: Ho nel cuore gli sguardi spaventati dei bambini palestinesi arrivati in Italia – Il video

02 Ottobre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “La nostra risposta al dramma di Gaza sono i bambini, ormai quasi 200, inclusi i 15 di lunedì sera che possono curarsi negli ospedali italiani. Sono le loro famiglie che possono averli vicini. Sono 15 le operazioni umanitarie svolte dall'inizio del conflitto. Ho avuto l'emozione di accogliere questi bambini al loro arrivo in Italia. Ho ancora nel cuore i loro sguardi spaventati ma grati.” Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

