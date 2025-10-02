Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: Non permetteremo sia messo in pericolo stato creato da sopravvissuti di Auschwitz – Il video

02 Ottobre 2025 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “La crisi umanitaria nella Striscia, lo abbiamo detto più volte, è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Come saremo sempre amici del popolo palestinese, così siamo amici del popolo di Israele. Non permetteremo mai che sia messa in pericolo una grande democrazia, che sia messo in pericolo lo stato creato dai sopravvissuti di Auschwitz e del ghetto di Varsavia.” Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

2.

Vittorio Sgarbi è depresso per le dimissioni dal governo: «La politica dimentica. Meloni? Mai sentita»

3.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

4.

Elezioni Regionali, lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra. E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna

5.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video