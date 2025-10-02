Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Tajani: Orgoglioso di rappresentare Italia, ha fatto molto per i gazawi. Applauso della maggioranza – Il video

02 Ottobre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Proprio di fronte a questa tragedia, io sono orgoglioso di rappresentare nel mondo un Paese che ha fatto per i gazawi più di qualunque altra nazione europea, che si è posta alla pari solo con qualche grande Stato arabo dell'area.” Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla Camera. Al termine di questa affermazione è seguito l'applauso della maggioranza. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

