Donald Trump ci riprova: il gioco AI sulla ricandidatura nel 2028 (incostituzionale) – Il video

Il presidente Usa lancia un berretto rosso a un anonimo interlocutore con la scritta «Trump 2028». Provocazione o preannuncio?

Donald Trump torna ad affidarsi all’intelligenza artificiale, un po’ per provocar e un po’ per mandare un messaggio ai suoi sostenitori. Sui suoi profili social, il presidente americano ha pubblicato un breve video – di appena otto secondi – in cui lancia in aria un cappellino rosso che finisce perfettamente in testa a un altro uomo. La scena ha luogo nello Studio Ovale, con Trump seduto dietro il resolute desk, la scrivania presidenziale sulla quale campeggiano due diet coke – la sua bevanda preferita – e alcuni cappelli rossi.

Il berretto «Trump 2028»

Questa volta, però, sui berretti non c’è la solita scritta «Make America Great Again», bensì lo slogan “futuristico” «Trump 2028». Un dettaglio che non è passato inosservato a molti commentatori sui social dato che rilancia di fatto la suggestione di una ricandidatura di Trump anche alle prossime elezioni presidenziali, benché la Costituzione americana non consenta di correre per un terzo mandato. Non è la prima volta d’altra parte che il tycoon gioca con questa ipotesi: già nei mesi scorsi aveva mostrato a un incredulo Emmanuel Macron in visita alla Casa Bianca un armadio pieno di quei cappellini politicamente incendiari. Niente di più spassoso, per lui.