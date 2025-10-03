Global Sumud Flotilla, Schlein: "Loro detenzione illegale, Israele li rilasci e li rimandi a casa" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 "Insistiamo che tutti gli attivisti della Flotilla, non solo gli italiani, debbano essere liberati perché la loro detenzione è illegale. Vanno rilasciati e vanno messi in condizione di tornare a casa" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione pro Palestina e per la Flotilla a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev