Manifestazione pro Gaza a Roma, la Polizia schierata davanti al Ministero delle Infrastrutture – Il video

03 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla, una grande manifestazione per la Palestina. Il corteo è partito da piazza Vittorio per poi arrivare a viale di Castro Pretorio, deciso a passare sotto il Ministero delle Infrastrutture, a Porta Pia. Per l'occasione la Polizia si è schierata con celerini e camionette per prevenire problemi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

