Sciopero Gaza, Landini: Parole Salvini? "Sono minacce, impugneremo qualsiasi provvedimento" – Il video

03 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 "Quelle sono minacce, una minaccia alle persone per bene. Quelle che pagano le tasse, lavorano e tengono in piedi queto Paese. Non dovrebbero essere minacciati, ma ringraziati. Tengono alto l'onore del Paese. Dicono stop al genocidio, alle armi e mandano un messaggio di solidarietà e fraternità al mondo. Credo che un Governo serio dovrebbe avere l'umiltà di ascoltare e di ringraziare la gente che è qui. Il nostro sciopero di oggi è del tutto legittimo. Stiamo applicando la legge 146 che prevede questa possibilità e stiamo garantendo i servizi minimi. Impugneremo ogni provvedimento, perché sono totalmente illegittimi" così il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione pro Palestina e per la Flotilla a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

