Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 04 ottobre 2025 ”È un grande giorno, concretamente stiamo ponendo fine alla guerra in medio oriente, stiamo riportando a casa gli ostaggi israeliani, è un giorno davvero speciale, grazie a tutti quelli che hanno lavorando a questo accordo, siamo davvero vicini alla pace", così il Presidente Usa Donald Trump dopo che Hamas ha accettato il suo piano di pace per gaza. Truth Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev