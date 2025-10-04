Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Meloni ad Assisi: San Francesco stato un uomo di pace estremo, ma non estremista – Il video

04 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 "E' la prima volta che partecipo a questa celebrazione. Per me è un onore. San Francesco è una delle figure identitarie più importanti della nostra storia, forse la principale". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco. "Oggi il popolo italiano rivolge lo sguardo qui perchè San Francesco è una delle figure dell'identità italiana. Ha lasciato un'impronta indelebile", sottolinea la premier, che poi aggiunge: "E' stato un uomo di azione, non amava i compromessi, i sotterfugi, era un uomo esigente. E' stato un uomo estremo ma non un estremista. E' stato un uomo di pace e dialogo". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

