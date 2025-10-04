Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Piano di pace Usa per Gaza è una luce che squarcia le tenebre della guerra – Il video

04 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 “Il piano di pace statunitense già approvato da Israele, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, particolarmente del Qatar, che penso tutti dobbiamo ringraziare, potrebbe essere accolto anche da Hamas. Questo vorrebbe dire tornare finalmente alla pace in Medioriente, vedere cessare le sofferenze della popolazione civile palestinese, vedere il rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti ormai da due lunghissimi anni. Una luce di pace squarcia le tenebre della guerra e abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d’Italia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

2.

Alessandria, il vicesegretario di Gioventù nazionale lascia FdI per Gaza: «Una volta Meloni era a favore della causa palestinese» – L’intervista

3.

«Mai una gioia»: lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

4.

Flotilla, gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati: «Ora bisogna portare a casa tutti» – I video

5.

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza: «È guerra politica». E pubblica gli insulti contro di lui. Il capo della Cgil: «A chi è qui dovrebbero baciare i piedi» – Il video