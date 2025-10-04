Meloni: Piano di pace Usa per Gaza è una luce che squarcia le tenebre della guerra – Il video

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025 “Il piano di pace statunitense già approvato da Israele, grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, particolarmente del Qatar, che penso tutti dobbiamo ringraziare, potrebbe essere accolto anche da Hamas. Questo vorrebbe dire tornare finalmente alla pace in Medioriente, vedere cessare le sofferenze della popolazione civile palestinese, vedere il rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti ormai da due lunghissimi anni. Una luce di pace squarcia le tenebre della guerra e abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d’Italia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev