Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Portavoce Polizia Israele: Nessun aiuto per Gaza sulla Flotilla, solo una questione di follower – Il video

04 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Israele, 04 ottobre 2025 Non si è mai trattato di portare aiuti a Gaza. Ma è stata tutta una questione di titoli e follower sui social media. Solo un'altra campagna gratuita che sfrutta gli oppressi di Gaza di Hamas per il proprio tornaconto e distrae dall'accordo di pace sul tavolo." Così il portavoce della Polizia israeliana Lieutenant Dean Elsdunne. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

2.

Alessandria, il vicesegretario di Gioventù nazionale lascia FdI per Gaza: «Una volta Meloni era a favore della causa palestinese» – L’intervista

3.

«Mai una gioia»: lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

4.

Flotilla, gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati: «Ora bisogna portare a casa tutti» – I video

5.

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza: «È guerra politica». E pubblica gli insulti contro di lui. Il capo della Cgil: «A chi è qui dovrebbero baciare i piedi» – Il video