Portavoce Polizia Israele: Nessun aiuto per Gaza sulla Flotilla, solo una questione di follower – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 04 ottobre 2025 Non si è mai trattato di portare aiuti a Gaza. Ma è stata tutta una questione di titoli e follower sui social media. Solo un'altra campagna gratuita che sfrutta gli oppressi di Gaza di Hamas per il proprio tornaconto e distrae dall'accordo di pace sul tavolo." Così il portavoce della Polizia israeliana Lieutenant Dean Elsdunne. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev