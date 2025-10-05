Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀBresciaInchiesteLombardiaPedofiliaPedopornografia

Il «prete calciatore» Don Coraglia trovato con 1.500 file pedopornografici sarà processato con rito abbreviato

05 Ottobre 2025 - 12:15 Ugo Milano
embed
don Jordan Coraglia
don Jordan Coraglia
Il sacerdote era finito ai domiciliari oltre un anno fa, senza possibilità di accedere a internet

Sarà giudicato con il rito abbreviato don Jordan Coraglia, il sacerdote bresciano accusato di detenzione di materiale pedopornografico. La scelta, accolta dal giudice per l’udienza preliminare Alessandra Sabatucci su richiesta del difensore Paolo Inverardi, consentirà, in caso di condanna, la riduzione fino a un terzo della pena. L’udienza è stata fissata per il prossimo 19 dicembre. Ai domiciliari (senza connessione) dallo scorso maggio in un eremo della Vallecamonica, l’ex parroco di Castelcovati e Comezzano-Cizzago, un tempo curato a Urago Mella, è noto anche per aver giocato con la Nazionale italiana dei sacerdoti. Il suo nome è poi emerso nell’ambito di un’indagine coordinata dalla polizia postale e dalla Questura di Roma, che avrebbe portato al sequestro di circa 1.500 file tra foto e video a sfondo sessuale con minori, rinvenuti nei dispositivi del prete.

I gruppi Telegram, le sim straniere, l’identità fake

Secondo l’accusa, don Coraglia avrebbe partecipato online alla creazione di canali Telegram e Instagram utilizzati per lo scambio di materiale pedopornografico, servendosi di sim straniere e di applicazioni destinate a rendere anonima la navigazione. Tra i gruppi individuati, uno era denominato «Ita» e circolavano immagini e video espliciti di minori tra i dieci e i quattordici anni, in gran parte provenienti da Paesi poveri. Questo canale sarebbe stato fondato proprio da lui insieme a un altro utente conosciuto sul web. Le indagini, coordinate dal pm Giovanni Tedeschi, hanno ricostruito anche alcune chat nelle quali il sacerdote si sarebbe finto un adolescente per dialogare con un quindicenne.

La battuta che gli fece Papa Francesco

Nel 2019, durante una partita amichevole vinta contro le Guardie Svizzere, aveva anche incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro e gli consegnò una maglietta con il numero 6 e il nome Francesco sulle spalle. Bergoglio, scherzando, replicò: «Qualche volta dite la messa o no?».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

2.

Brescia, scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare, in 4 riescono a farla franca

3.

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

4.

Il corteo nazionale per la Palestina a Roma sabato 4 ottobre: il percorso e le strade chiuse al traffico

5.

Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: «Siamo un milione». Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti: 12 fermati

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

L’ex bambino di “Nevermind” perde la causa contro i Nirvana: così il giudice smonta la tesi della foto «a carattere sessuale»

Di Ugo Milano
foto bambini primo giorno di scuola online
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Primo giorno di scuola: perché è pericoloso pubblicare online le foto dei propri figli

Di Davide Aldrigo
phica.net chi dietro gestori admin piattaforma guadagni
ATTUALITÀ

Phica.eu si poteva bloccare sei anni prima? Così Vittorio Vitiello nel 2019 «spiegava» il sito alla polizia

Di Ugo Milano
mia moglie phica inchiesta revenge porn
ATTUALITÀ

Aperta una maxi inchiesta su Phica e Mia Moglie, tra i reati anche quello di revenge porn: «Sulle piattaforme foto di minorenni»

Di Ugo Milano
vittorio vitiello admin phica.eu
ATTUALITÀ

Phica.eu, la srl Lupotto e 150 mila euro di fatturato: cosa rischia l’admin Vittorio Vitiello (che forse non è solo)

Di Alessandro D’Amato
fdi prato lite accuse tommaso cocci claudio belgiorno giovanni donzelli
ATTUALITÀ

Fratricidi d’Italia: la guerra interna di FdI a Prato a colpi di lettere anonime, foto hard e massoneria

Di Alessandro D’Amato