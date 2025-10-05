Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀGiorgia MeloniInchiesteIntelligenza artificialeMarchePesaroTruffe

Pesaro, coppia truffata online con un video di Giorgia Meloni fatto con l’intelligenza artificiale: hanno perso 10mila euro

05 Ottobre 2025 - 15:53 Ugo Milano
embed
truffa anziano pc
truffa anziano pc
I casi di raggiro sul web segnalati alla questura di Pesaro

Oltre 25mila euro svaniti nel nulla, tre pensionati truffati e un nuovo fronte del crimine digitale che sfrutta l’intelligenza artificiale per ingannare gli utenti. È il bilancio di due casi segnalati alla Questura di Pesaro, dove gli investigatori stanno indagando su una serie di truffe online realizzate con video falsi e voci digitali ricreate ad arte. Nel primo caso, come riferisce Il Resto del Carlino, una coppia di sessantenni ha perso più di 10mila euro dopo aver visto un video apparentemente autentico: la finta voce e l’immagine di una clone digitale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invitavano a investire in una piattaforma finanziaria. Il filmato, costruito con tecniche di deepfake, simulava uno spot istituzionale in cui la premier sembrava garantire rendimenti sicuri. La coppia, convinta dalla presunta autorevolezza della fonte, ha iniziato a versare piccole somme. Quando hanno tentato di ritirare i guadagni promessi, il sito è sparito e i contatti si sono dissolti.

Il pensionato truffato con criptovalute: 15mila euro persi

Nel secondo caso, un altro pensionato ha perso circa 15mila euro rispondendo a una proposta di lavoro che prevedeva operazioni con criptovalute. Il presunto datore di lavoro lo aveva convinto ad autorizzare l’accesso remoto al proprio computer tramite una piattaforma di assistenza, con la promessa di seguirlo passo passo nelle transazioni. In pochi minuti il conto è stato svuotato. I social, intanto, restano la principale vetrina per questi deepfake, mescolati a contenuti innocui e pubblicità legittime. I link che rimandano a siti clonati o piattaforme di investimento taroccate si stanno moltiplicando, mentre i sistemi di moderazione spesso intervengono quando il danno è già fatto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

2.

Brescia, scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare, in 4 riescono a farla franca

3.

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

4.

Il corteo nazionale per la Palestina a Roma sabato 4 ottobre: il percorso e le strade chiuse al traffico

5.

Corteo per la Palestina a Roma, gli organizzatori: «Siamo un milione». Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti: 12 fermati

leggi anche
Ryanair
ATTUALITÀ

«Ho chiesto prestiti per deviare le attenzioni», l’ammissione di uno degli steward di Ryanair indagato per furti e contrabbando di sigarette

Di Alba Romano
fuga ristorante brescia
ATTUALITÀ

Brescia, scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare, in 4 riescono a farla franca

Di Alba Romano
massimo-diotti-broker-alba
ATTUALITÀ

Prometteva guadagni facili e faceva la bella vita con i soldi dei clienti: arrestato Massimo Diotti, il «Madoff delle Langhe»

Di Ugo Milano
ryanair voli 1 10 euro addio
ATTUALITÀ

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

Di Giammarco Pio Isoldi
loredana canò patrizia reggiani copia
ATTUALITÀ

Patrizia Reggiani e la trappola dell’amica Loredana Canò, dall’amicizia in cella con Lady Gucci al «controllo assoluto del patrimonio»: perché l’hanno condannata a 6 anni

Di Ugo Milano
multe
ATTUALITÀ

Pioggia di multe false a Firenze. «Il trucco è sempre lo stesso, ingannano lasciando il Qr code»

Di Ugo Milano