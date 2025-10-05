Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Vendola al corteo pro Gaza: Meloni penosa, in piazza l'alternativa migliore – Il video

05 Ottobre 2025 - 01:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 "Giorgia Meloni penosa fino all'ultimo istante, penosa dall'inizio alla fine anche riuscendo a superare se stessa in venalità. Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell'Italia migliore ha riempito tutte le piazze per dire no a quel genocidio che lei non ha neanche saputo nominare, che non ha saputo vedere nè contrastare come era suo dovere. Questa Italia è l'alternativa all'Italia volgare di chi va a rendere omaggio ai carnefici". Lo ha detto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia ed esponente di Sinistra Italiana, che partecipa alla manifestazione in corso a Roma per Gaza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

2.

Alessandria, il vicesegretario di Gioventù nazionale lascia FdI per Gaza: «Una volta Meloni era a favore della causa palestinese» – L’intervista

3.

«Mai una gioia»: lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

4.

Flotilla, gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati: «Ora bisogna portare a casa tutti» – I video

5.

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza: «È guerra politica». E pubblica gli insulti contro di lui. Il capo della Cgil: «A chi è qui dovrebbero baciare i piedi» – Il video