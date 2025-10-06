Ora è ufficiale: Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan. Andrà ai mondiali

L'annuncio sui social dopo giorni di trattative. L'esordio il 9 ottobre

Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. «La Federazione calcistica dell’Uzbekistan – l’annuncio sui social, dopo le trattative dei giorni scorsi – ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico».

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Quando l’esordio uzbeko di Cannavaro

L’esordio del nuovo commissario tecnico sarà il prossimo 9 ottobre a Tashkent, contro il Kuwait, un amichevole. Seguirà poi un match il 13 ottobre con l’Uruguay a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Poi sempre per il 2025 sono previste altre due partite, contro avversarie da stabilire, tra il 10-18 novembre. A gennaio 2026 lo stage invernale, a marzo altre due partite di preparazione e dal 15 al 30 maggio il ritiro premondiale per la sfida mondiale che prenderà il via il prossimo 1 giugno.