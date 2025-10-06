Ora è ufficiale: Cannavaro nuovo ct dell’Uzbekistan. Andrà ai mondiali
Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. «La Federazione calcistica dell’Uzbekistan – l’annuncio sui social, dopo le trattative dei giorni scorsi – ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico».
Quando l’esordio uzbeko di Cannavaro
L’esordio del nuovo commissario tecnico sarà il prossimo 9 ottobre a Tashkent, contro il Kuwait, un amichevole. Seguirà poi un match il 13 ottobre con l’Uruguay a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Poi sempre per il 2025 sono previste altre due partite, contro avversarie da stabilire, tra il 10-18 novembre. A gennaio 2026 lo stage invernale, a marzo altre due partite di preparazione e dal 15 al 30 maggio il ritiro premondiale per la sfida mondiale che prenderà il via il prossimo 1 giugno.