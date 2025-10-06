Milan-Como si giocherà in Australia, l’Uefa dice sì «a malincuore». Perché i rossoneri hanno scelto la città di Perth

Decisivo l'intervento del capo della Figc, nonostante la contrarietà del presidente della Uefa. La trattativa per la rara «trasferta» di Serie A all'estero

La Uefa ha detto sì, ma solo «in via eccezionale». Il massimo organo del calcio europeo ha autorizzato le due trasferte di Milan-Como, che sarà giocata a Perth, in Australia, e Villareal-Barcellona, che scenderanno in campo a Miami. È una decisione storica, perché per la prima volta due partite di campionati nazionali saranno giocate all’estero, in questo caso addirittura in un altro continente. La decisione della Uefa era già attesa a settembre, ma era poi stata rinviata. Per arrivare a un parere favorevole è stato decisivo l’intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina, vicepresidente vicario Uefa, che ieri ha presentato una relazione per convincere i membri dell’Esecutivo. Ottenuto l’accordo dei club e delle federazioni nazionali, alla proposta mancava infatti solo l’ok della Uefa, mentre la Fifa lavora a un cambio dei regolamenti per cancellare il divieto assoluto alle “trasferte” dei campionati.

Il capo della Uefa contrario

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è il maggior oppositore all’iniziativa, ma per ora sembra aver accantonato la sua ostilità. «Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra decisione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni», ha osservato il n.1 della Uefa. «Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente», ha sottolineato. «Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa».

Quando si giocherà Milan-Como in Australia

Milan-Como si giocherà il 7 o l’8 febbraio 2026, mentre San Siro non sarà agibile per l’Olimpiade invernale. Villarreal-Barcellona invece si giocherà addirittura prima, il 20 dicembre. Sul progetto, il Milan ha investito da tempo ingenti risorse e impegno diplomatico, come ricorda Gazzetta. Già il 31 maggio 2024 a Perth si era giocata un’amichevole dei rossoneri con la Roma: fu il primo incontro tra due squadre italiane in Australia, un successo di pubblico replicato nel 2025, quando il Milan ha giocato nella stessa città la terza partita della tournée estiva. In quell’occasione la squadra aveva incontrato rappresentanti delle istituzioni e partecipato a iniziative sociali, rafforzando il legame con il territorio australiano. Oggi il Milan ha un fan club a Perth e gruppi di tifosi a Melbourne, Sydney e Adelaide. Questi saranno presumibilmente gli occupanti degli spalti dell’Optus Stadium, mentre per gli abbonati di San Siro è previsto un rimborso.

Foto copertina: EPA/ANDREJ CUKIC| Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin a Belgrado, Serbia, 03 April 2025.