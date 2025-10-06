Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Si dimette in Francia Lecornu dopo 27 giorni: Non c'erano condizioni per restare Primo ministro – Il video

06 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Francia, 06 ottobre 2025 Non c'erano le condizioni per per restare Primo ministro, hanno prevalso interessi di parte. I partiti politici continuano ad adottare una posizione come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale. Ogni partito politico vuole che l'altro adotti il ​​suo programma". Spiegando i motivi del suo passo indietro e ha sottolineato di aver “cercato di costruire un percorso con le parti sociali. Sono un militante, ma considero che bisogna sempre preferire il Paese al proprio partito, gli interessi del popolo francese ai propri militanti". Lo ha dichiarato il premier dimissionario francese, Sebastien Lecornu, dopo aver rimesso il suo mandato nelle mani del presidente, Emmanuel Macron. Gouvernement France Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Calabria 2025: alle 19 l’affluenza supera il 23%. Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli, Toscano a Gioia Tauro. Tridico non può votare

2.

Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva

3.

«Ci urlavano “friends of Greta of my ass”». Il trattamento dei parlamentari italiani in Israele prima di tornare in Italia

4.

Elezioni Toscana 2025, la guida completa: quando e come si vota, e chi sono i candidati

5.

Fabriano, polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. FdI presenta una mozione per il ritiro: «Intellettuale divisiva»