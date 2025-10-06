Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Terremoto di magnitudo 4.4 nel pesarese

06 Ottobre 2025 - 12:36 Stefania Carboni
terremoto pesaro ancona
Avvertita anche ad Ancona con pavimenti e finestre che hanno tremato

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 è stata percepita nel pesarese, sulla costa marchigiana, fino ad Ancona intorno alle 12.14. Nel capoluogo pavimenti e finestre hanno tremato. L’epicentro, secondo i primi dati forniti da INGV è in mare, nel tratto più vicino a Fano, alle coordinate 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine e ad una profondità di 8 km.

La seconda scossa, più leggera

Dopo un’iniziale scossa si è registrato un altro evento di magnitudo 2.5 nella stessa zona.

(in aggiornamento)

