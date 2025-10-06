Terremoto di magnitudo 4.4 nel pesarese

Avvertita anche ad Ancona con pavimenti e finestre che hanno tremato

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 è stata percepita nel pesarese, sulla costa marchigiana, fino ad Ancona intorno alle 12.14. Nel capoluogo pavimenti e finestre hanno tremato. L’epicentro, secondo i primi dati forniti da INGV è in mare, nel tratto più vicino a Fano, alle coordinate 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine e ad una profondità di 8 km.

Mappa di intensità per il #terremoto M4.7 avvenuto alle 10:13:59 (UTC) con epicentro a 28 km da #Fano, Italia. La mappa si basa sulle segnalazioni degli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. Scarica l'app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale sul tuo… pic.twitter.com/KiWGHPdreP — Earthquake Network (@SismoDetector) October 6, 2025

La seconda scossa, più leggera

Dopo un’iniziale scossa si è registrato un altro evento di magnitudo 2.5 nella stessa zona.

Qui una scossetta di terremoto per niente confortante. — federica (@effeminuscola) October 6, 2025

Ma il terremoto non l'ho sentito solo io ad Ancona, mi è tremata tutta la scrivania e la carrozzina. #Terremoto — Claudia Polverini | Scrittrice🍂 (@clastascrivendo) October 6, 2025

(in aggiornamento)