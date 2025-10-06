Trump: Accordi con Hamas? Penso che procederanno molto velocemente – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 ottobre 2025 “Saremo molto veloci. Abbiamo avuto degli ottimi incontri. I paesi del mondo che circondano Israele, musulmani, arabi e molti altri, hanno avuto ottimi incontri con Hamas e sembra che stia funzionando. Aspetteremo un po', vedremo come andrà a finire.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, davanti alla Casa Bianca. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev