Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Accordi con Hamas? Penso che procederanno molto velocemente – Il video

06 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 06 ottobre 2025 “Saremo molto veloci. Abbiamo avuto degli ottimi incontri. I paesi del mondo che circondano Israele, musulmani, arabi e molti altri, hanno avuto ottimi incontri con Hamas e sembra che stia funzionando. Aspetteremo un po', vedremo come andrà a finire.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, davanti alla Casa Bianca. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Calabria 2025: alle 19 l’affluenza supera il 23%. Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli, Toscano a Gioia Tauro. Tridico non può votare

2.

Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva

3.

«Ci urlavano “friends of Greta of my ass”». Il trattamento dei parlamentari italiani in Israele prima di tornare in Italia

4.

Elezioni Toscana 2025, la guida completa: quando e come si vota, e chi sono i candidati

5.

Fabriano, polemica sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. FdI presenta una mozione per il ritiro: «Intellettuale divisiva»