ProPal in piazza contro i divieti per il 7 ottobre, scontri con la polizia a Bologna. A Torino sfila il corteo – La diretta
Nonostante i divieti imposti dalle Questure, i cortei pro Palestina sono partiti lo stesso, da Torino a Bologna, sfidando le prescrizioni che imponevano manifestazioni statiche. Nel capoluogo piemontese, il corteo convocato dal coordinamento Torino per Gaza è partito da piazza Castello, dove gli attivisti si sono dati appuntamento sui social per il 7 ottobre, data altamente simbolica a due anni dall’attacco di Hamas contro Israele. Il questore aveva chiesto di rinviare l’evento e di limitarlo a un presidio, vista anche la mancata comunicazione formale, ma gli organizzatori hanno scelto comunque di muoversi in strada, rilanciando il sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese.
Prosegue corteo a Bologna
Dopo i momenti di tensione in Via Rizzoli e l’uso degli idranti in Via Ugo Bassi, il gruppo di manifestanti ha ripreso a muoversi in corteo, dirigendosi verso le Due Torri lungo Strada Maggiore. Dietro di loro, le forze dell’ordine seguono con i blindati e il mezzo degli idranti, mantenendo il controllo della situazione.
Sconti in piazza a Bologna
Momenti di tensione nel centro di Bologna, poco fuori Piazza Maggiore, dove si sono verificati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine intervenute per contenere la folla radunata in Piazza del Nettuno. La polizia ha effettuato alcune cariche e ha utilizzato gli idranti, che hanno spruzzato acqua lungo Via Ugo Bassi, mentre gruppi di manifestanti si spostavano freneticamente tra diversi punti della zona, cercando di sfuggire ai cordoni di sicurezza.
Il raduno (blindato) a Bologna
A Bologna, alcuni giovani radunati in piazza del Nettuno per celebrare il 7 ottobre con l’iniziativa dei Giovani palestinesi si sono seduti davanti ai reparti antisommossa, sventolando bandiere della Palestina da terra. La piazza, circondata da camionette della polizia, ha visto i manifestanti tentare di raggrupparsi dietro uno striscione con la scritta Free Palestine, scandendo «corteo, corteo» nonostante il divieto di marcia.
Le forze dell’ordine hanno più ammonito i presenti: «Il corteo non è autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata. Questo è l’ultimo avviso». Alcuni manifestanti hanno quindi cercato di defluire attraverso via Pignattari e dal voltone del Podestà, mentre l’avvocata Marina Prosperi, intervenuta con il megafono, invitava i giovani a indietreggiare e a lasciar libera la piazza.
Partito il corte a Torino
A Torino il corteo pro Palestina è partito comunque, nonostante il divieto della Questura, con almeno duemila partecipanti. In testa, uno striscione recita: «Il genocidio non è finito, siamo resistenza, continuiamo a bloccare tutto». Gli attivisti del Coordinamento Torino per Gaza hanno scelto di sfilare da piazza Castello verso nord, lungo via XX Settembre e corso Regina Margherita, ignorando l’ordine di mantenere la manifestazione in forma statica. A differenza delle precedenti mobilitazioni, questa volta non c’è il consueto furgone con l’impianto audio: la voce della protesta si muove su un carretto trainato da una bicicletta, simbolo di una manifestazione improvvisata. «Non ci facciamo intimidire dai questori e dai ministri – scandiscono dal microfono – cedere ai divieti sarebbe stato impensabile. Siamo in piazza per rivendicare senza se e senza ma la resistenza palestinese».