ProPal in piazza contro i divieti per il 7 ottobre, scontri con la polizia a Bologna. A Torino sfila il corteo – La diretta

Prefetti e questori avevano negato l'autorizzazione a manifestare nell'anniversario del 7 ottobre. I movimenti a sostegno della Palestina e i Giovani palestinesi italiani hanno deciso di sfidare i divieti. Il raduno iniziato nel tardo pomeriggio e i tentativi di sfilare in corteo: cosa sta succedendo a Bologna e Torino

Nonostante i divieti imposti dalle Questure, i cortei pro Palestina sono partiti lo stesso, da Torino a Bologna, sfidando le prescrizioni che imponevano manifestazioni statiche. Nel capoluogo piemontese, il corteo convocato dal coordinamento Torino per Gaza è partito da piazza Castello, dove gli attivisti si sono dati appuntamento sui social per il 7 ottobre, data altamente simbolica a due anni dall’attacco di Hamas contro Israele. Il questore aveva chiesto di rinviare l’evento e di limitarlo a un presidio, vista anche la mancata comunicazione formale, ma gli organizzatori hanno scelto comunque di muoversi in strada, rilanciando il sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese.

