Fontana: "Iniziative come il camper Ottobre Rosa fondamentali per la prevenzione" – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 06 ottobre 2025 "Queste iniziative rappresentano un pilastro concreto delle nostre politiche di prevenzione. Meritano un sentito ringraziamento l’Associazione Salute Donna e le volontarie, il cui impegno quotidiano rende possibile avvicinare i servizi alle persone e promuovere controlli tempestivi. La prevenzione è la strada più efficace per contrastare il tumore al seno e l’andamento dei dati lo conferma in modo tangibile. Come Regione Lombardia stiamo lavorando con continuità per rafforzare l’accesso agli screening e accompagnare le cittadine lungo percorsi chiari e rapidi. L’obiettivo è incrementare ulteriormente le percentuali di partecipazione: molto è stato fatto negli ultimi anni, ma intendiamo proseguire con determinazione per ampliare ancora la platea e migliorare gli esiti di salute" così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione dell'iniziativa del "Camper dell'Ottobre Rosa". Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev