Frieden (Premier Lussemburgo): Ravviviamo i valori dell'Ue, libertà, democrazia, stato di diritto – Il video

07 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 “Intere generazioni non avrebbero potuto immaginare questo momento: un primo ministro lussemburghese che si rivolge, su suolo francese, in una città un tempo tedesca, ai rappresentanti eletti di 27 Paesi europei, uniti da trattati e istituzioni, ispirati da sogni e ambizioni comuni. La guerra è stata sostituita dalla pace. La stagnazione dalla prosperità. E le ideologie totalitarie dalla democrazia liberale. Purtroppo, oggi ci troviamo in un nuovo momento cruciale, di fronte a forze che stanno rimodellando il nostro mondo: disordini internazionali, rivoluzione tecnologica, cambiamenti economici, cambiamenti climatici e movimenti migratori. Spetta a noi, quindi, immaginare il futuro per i nostri figli. Non abbandonando i nostri valori, ma ravvivandoli. Sono proprio questi valori – libertà, democrazia, stato di diritto – che costituiscono l’Europa”. Così Luc Frieden, premier del Lussemburgo, nel suo discorso nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

