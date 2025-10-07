Frieden (Premier Lussemburgo): "Sanzioni non a Israele, ma a Governo Netanyahu" – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 "Sosteniamo le sanzioni non contro Israele, ma contro il governo del primo ministro Netanyahu, che non rispetta il diritto internazionale umanitario". Lo ha affermato il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, intervenendo in replica al dibattito in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. Frieden ha richiamato la necessità di "costruire la solidarietà di fatto" in Europa "sulla base di alcuni principi: stabilità, valori e competitività". Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev