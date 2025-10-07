Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Guerra Ucraina, massiccio attacco russo colpisce Leopoli, 4 vittime – Il video

07 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Ucraina, 07 ottobre 2025 Un massiccio attacco missilistico dell’esercito russo, il peggiore dall’inizio dell’invasione militare in Ucraina, è stato compiuto ieri sulla città occidentale di Leopoli, a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia. Il bombardamento ha distrutto interi edifici, provocato vasti incendi e costretto i residenti a fuggire nei rifugi. Quattro le vittime accertate. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

