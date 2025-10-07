Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Mattarella all'inaugurazione Space Smart Factory di Thales Alenia Space Italia – Il video

07 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Space Smart Factory di Thales Alenia Space, presso il Tecnopolo Tiburtino di Roma, in occasione dell’inaugurazione degli impianti di produzione. Al termine della visita allo stabilimento si è svolta la cerimonia inaugurale nel corso della quale hanno preso la parola Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo S.p.A.; Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo S.p.A.; Massimo Comparini, Presidente del Consiglio di amministrazione di Thales Alenia Space e Capo della Divisione Spazio di Leonardo S.p.A. e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in ltaly. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

