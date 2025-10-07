Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: "Il 7 ottobre è l'inizio del disastro, mi auguro che colloqui di pace abbiano successo" – Il video

07 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 "Il 7 ottobre è stata una giornata tragica. Da lì è iniziato tutto il disastro che vediamo. E' stata una caccia all'ebreo, come i pogrom dell'Ottocento. C'è stata una reazione di Israele, giusta e prevedibile, ma ormai si è superato il limite della reazione proporzionata. Dal 7 ottobre è nata la catastrofe umanitaria che vediamo. Mi auguro che i colloqui a Sharm el Sheik abbiano successo" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

2.

Elezioni regionali Calabria 2025: alle 19 l’affluenza supera il 23%. Occhiuto al seggio di Cosenza con i figli, Toscano a Gioia Tauro. Tridico non può votare

3.

Elezioni Toscana 2025, la guida completa: quando e come si vota, e chi sono i candidati

4.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

5.

Elezioni regionali Calabria 2025, dalla Dc a Forza Italia (con qualche mal di pancia) chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente confermato per un mandato bis