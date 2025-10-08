Coldiretti e campagna amica celebrano i campioni del mondo di pallavolo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Coldiretti e Campagna Amica hanno voluto celebrare i campioni del mondo di pallavolo, maschile e femminile, in occasione della cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, donando due ceste con i prodotti simbolo del Made in Italy. Un gesto di riconoscenza per lo straordinario risultato sportivo e, al tempo stesso, un omaggio alle eccellenze italiane che, come nello sport, nascono da impegno, passione e qualità. L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per ribadire la lunga collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e la Federazione Italiana Pallavolo, che prosegue attraverso il progetto educativo-sportivo Volley S3 che vede tra i protagonisti anche l’ex campione azzurro Andrea Lucchetta. Promosso dalla FIPAV, il progetto mira a sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza di un’alimentazione sana e consapevole. In quattro anni ha coinvolto, da Nord a Sud del Paese, oltre 60 mila bambini, unendo gioco, educazione alimentare e valorizzazione delle produzioni agricole italiane. Valori condivisi che trovano espressione anche nel vademecum “Le 5 regole dei campioni a tavola”, ideato da Coldiretti e Campagna Amica e incorniciato nel tricolore, consegnato questo pomeriggio alla capitana Anna Danesi e al vice capitano Simone Anzani. Un piccolo manuale pensato per insegnare ai più giovani a “giocare di squadra” anche a tavola, attraverso messaggi semplici e immediati ispirati al linguaggio della pallavolo: “servi energia buona” – frutta, cereali e prodotti italiani di stagione per partire col pieno di energia; “alza la qualità” – proteine e verdure della nostra filiera per forza e resistenza; “schiaccia la disidratazione” – acqua sempre in campo, prima e dopo ogni set; “difendi la salute” – meno zuccheri e cibi industriali, più olio extravergine d’oliva e semplicità; “gioca di squadra con il tuo corpo” – mangia con regolarità e rispetta i tempi del recupero Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev