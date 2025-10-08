Descalzi agli Eni Award al Quirinale: Attenzione a impatto ricerche su società – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Eni Award “è nata nel 2008 e quando si ha una grande storia si corrono dei rischi, ovvero diventare tradizione, ripetendo e rimanendo in superficie. Non bisogna farlo, bisogna capire l’impatto di quello che stiamo facendo sulla società perché" altrimenti "diventa inutile. Per uscire dalla consuetudine dei premi vorrei questi che gli Eni Award guardassero al dopo, all’impatto di queste ricerche”. Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore delegato Eni, nel corso della cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev