Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Descalzi agli Eni Award al Quirinale: Attenzione a impatto ricerche su società – Il video

08 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Eni Award “è nata nel 2008 e quando si ha una grande storia si corrono dei rischi, ovvero diventare tradizione, ripetendo e rimanendo in superficie. Non bisogna farlo, bisogna capire l’impatto di quello che stiamo facendo sulla società perché" altrimenti "diventa inutile. Per uscire dalla consuetudine dei premi vorrei questi che gli Eni Award guardassero al dopo, all’impatto di queste ricerche”. Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore delegato Eni, nel corso della cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

2.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

3.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

4.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

5.

Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride»