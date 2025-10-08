Invaghite dello stesso poliziotto, le due dipendenti della procura si fanno la guerra. Prima le gelosie, poi gli insulti in ufficio: a processo per stalking

I fatti sono avvenuti a Lanciano un anno fa, quando una impiegata si sarebbe invaghita dell'ispettore di polizia. Di fronte ai frequenti colloqui della superiore con l’uomo, la donna avrebbe iniziato a offenderla pubblicamente

Un rapporto cordiale tra colleghe, forse addirittura un’amicizia, rovinata per una questione di cuori. Anzi di un solo cuore. Così nello spazio di un anno due dipendenti della procura di Lanciano sono passate dal lavorare fianco a fianco al trovarsi una contro l’altra in un’aula di tribunale, in un processo per stalking e diffamazione. Una diretta conseguenza della gelosia di una delle protagoniste nei confronti della sua superiore, che troppe volte aveva visto parlare in confidenza con il suo oggetto del desiderio.

L’ispettore rubacuori e la gelosia per la dirigente

Il nodo della questione è appunto una persona, un ispettore di polizia in servizio presso la squadra di Polizia giudiziaria lì a Lanciano. Uno dei più classici cliché, quelle casuali storie di passione tra colleghi, che in questo caso ha avuto risvolti ben più pesanti. Parte tutto dall’attrazione, o innamoramento, di un’impiegata 56enne della procura per l’ispettore. Un sentimento travolgente che avrebbe alimentato una cieca gelosia quando la donna si è trovata di fronte a una realtà ben diversa da quella desiderata. Una dirigente 64enne, infatti, spesso si tratteneva a parlare con l’uomo. Da qui la convinzione, non provata, che tra i due ci fosse qualcosa di più del semplice rapporto di lavoro.

Gli insulti davanti ai colleghi e il divieto di avvicinamento

È a questo punto che la 56enne si sarebbe lasciata andare a insulti pesanti rivolti proprio alla sua superiore sia via messaggio che in confronti faccia a faccia, anche davanti ai colleghi. Oltre agli insulti, la donna avrebbe messo in atto altre condotte persecutorie tanto da guadagnarsi la denuncia della 64enne e ricevere un divieto di avvicinamento. Per preservare la sicurezza del luogo di lavoro, il tribunale aveva poi disposto il suo trasferimento dal tribunale di Lanciano a quello di Chieti. Ora, a marzo, le due ex colleghe si ritroveranno in tribunale.