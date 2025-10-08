Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Perché il governo ha deciso di dare la cittadinanza italiana al proprietario del Milan Gerry Cardinale

08 Ottobre 2025 - 23:07 Diego Messini
La procedura attivata dal Consiglio dei ministri su proposta dei ministri Nordio e Piantedosi per «meriti speciali»

Il governo Meloni ha dato il via libera all’attivazione della procedura per concedere la cittadinanza «per meriti speciali» a Gerry Cardinale, finanziere americano che col suo fondo RedBird ha rilevato dal 2022 la proprietà del Milan. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di mercoledì. La delibera per l’iter di cittadinanza è stata proposta dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio, con il parere favorevole anche del titolare degli Esteri Antonio Tajani. «Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione», spiega la nota di Palazzo Chigi.

