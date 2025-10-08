Il premier dimissionario francese Lecornu: Si allontana prospettiva di sciogliere Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 08 ottobre 2025 "Ho buone ragioni per dirvi che, tra le buone notizie, da tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell'Assemblea nazionale, la signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici dell'UDI, dell'Yonne, i Repubblicani, Place Publique, MoDem, Horizon, Renaissance e altri, emerge la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre. È necessario che questa manovra comporti un certo numero di parametri consentano alla Francia di avanzare. Tale convergenza delle forze politiche di centro, di destra e di Place Publique ovviamente elimina la prospettiva dello scioglimento anticipato dell'assemblea nazionale". Lo ha detto il premier uscente Sebastien Lecornu durante un breve discorso tenuto a Matignon, sede del governo. Gouvernement français Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev