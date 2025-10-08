Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Il Senatore Croatti torna in Aula dopo missione Flotilla, l'abbraccio dei colleghi del M5s – Il video

08 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 A sorpresa, fa capolino nell'Aula del Senato il senatore M5s Marco Croatrti, che ha partecipato dalla missione della Sumud Flotilla ed e' tra i quattro eletti italiani fermati dalle forze armate israeliane. Subito, l'abbraccio da parte del gruppo pentastellato che ha lasciato gli scranni per abbracciarlo, interrompendo il dibattito in corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

