Il Senatore Croatti torna in Aula dopo missione Flotilla, l'abbraccio dei colleghi del M5s – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 A sorpresa, fa capolino nell'Aula del Senato il senatore M5s Marco Croatrti, che ha partecipato dalla missione della Sumud Flotilla ed e' tra i quattro eletti italiani fermati dalle forze armate israeliane. Subito, l'abbraccio da parte del gruppo pentastellato che ha lasciato gli scranni per abbracciarlo, interrompendo il dibattito in corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev