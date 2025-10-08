Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Nuova Flotilla, Fratoianni: Ancora una volta pirateria Israele contro operatori umanitari – Il video

08 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Ancora un atto di pirateria interna, un altro crimine di guerra: Israele ha assalito un altro gruppo di imbarcazioni civili, ancora una volta impedisce a medici, infermieri ed operatori umanitari di raggiungere la striscia di Gaza. Quando finirà l’impunità del governo di Israele? Questa è la domanda che poniamo al governo Meloni". Così Nicola Fratoianni di Avs, parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa elettorale a Bagno di Gavorrano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

2.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

3.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

4.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

5.

Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride»