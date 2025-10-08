Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Von der Leyen: Muro di droni soluzione per la sicurezza dello spazio aereo Ue – Il video

08 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 ottobre 2025 “Il primo punto riguarda specificamente le violazioni del nostro spazio aereo. Parlo di strumenti di bandiera paneuropei come il Monitoraggio del fianco orientale e il muro di droni. Il muro di droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna. Pensate a cosa è successo in Polonia. Abbiamo dovuto schierare sistemi molto costosi – caccia di ultima generazione – per abbattere armi relativamente economiche e prodotte in serie. Questo non è sostenibile. Abbiamo bisogno di un sistema che sia accessibile e adatto allo scopo. Per una rapida individuazione, una rapida intercettazione e, quando necessario, una rapida neutralizzazione. In questo abbiamo molto da imparare dall'Ucraina. Sia in termini di capacità, ma ancora più importante per il loro ecosistema di rapida innovazione. E l'Ucraina è pronta a sostenere i nostri sforzi", Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

