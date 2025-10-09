Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto – Il video

09 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 “Al 112 arriva una chiamata. Una voce impaurita, giovane. Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva. Dall’altra parte, un Carabiniere. “Sei una ragazza in gamba. A 14 anni avere il coraggio di chiamarci… vuol dire che sei forte. Fatti aiutare, non sei sola. Io sono qui. Hai una vita davanti a te". Frasi semplici. Parole calde. Un filo di voce che diventa dialogo, conforto, fiducia. Il militare resta al telefono, continua a parlarle, ad ascoltarla, fino all’arrivo dei colleghi a casa. In quel momento non è soltanto un Carabiniere, è anche un padre. Un esempio di umanità, empatia e dedizione. Perché la Difesa è anche questo. Perché la sicurezza nasce anche dall’ascolto”. Il messaggio sui social dei Carabinieri. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

