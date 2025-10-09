Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Conte: Spero che accordo Gaza segni svolta definitiva per terra martoriata – Il video

09 Ottobre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l’effettiva autodeterminazione del popolo palestinese. Sto vedendo che in queste ore il Governo sprizza a reti unificate gioia e addirittura si sta intestando questo processo di pace. Penso che sia un’operazione ridicola”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai cronisti in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

