Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Ct squadra volley femminile Velasco al Quirinale: Italia campione perché diversità rende più forti – Il video

09 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Nella nostra squadra, a partire da me, che vengo dall'Argentina, ci sono giocatrici e membri dello staff con origini diverse, chi dalla Germania, chi dalla Costa d'Avorio. Nessuno le rinnega, ma ciò che più conta è che alla fine tutte e tutti abbiamo lottato per la bandiera italiana. Un pensiero anche a tutti i volontari che rendono possibile la crescita del nostro sport", così il Ct della nazionale di volley femminile Julio Velasco al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

2.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

3.

Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è anche Santa Caterina, lo stesso giorno (ed è un problema)

4.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

5.

Immunità Ilaria Salis, il forzista Tosi (Ppe): «Colpa delle troppe assenze dei Patrioti, grave fra loro un italiano». Mancava il leghista Aldo Patriciello