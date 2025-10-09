Francesco, 14 anni, malato di cancro e curato con l’arnica: i genitori a processo

Sarebbe stato "curato" in un centro specializzato nella "dottrina Hamer"

Francesco è morto nel 2024 a 14 anni a Costabissara nel Vicentino a causa di un osteosarcoma. I suoi genitori andranno a processo il 21 ottobre con l’accusa di omicidio con dolo eventuale. Secondo il pubblico ministero Paolo Fietta hanno ritardato esami e cure del figlio. L’indagine nasce dalla segnalazione di una vicina di casa ai servizi sociali di Dueville, dove abitavano i nonni di Francesco e il ragazzino era stato trasferito.

Francesco, il sarcoma e la “cura” di Hamer

Il 31 marzo 2023 la donna dice ai servizi sociali che Francesco viene curato solo con l’arnica. Lei ha un figlio che è stato sottoposto con successo a chemioterapia. Davanti alla Corte d’Assise di Vicenza si presenteranno la madre di Francesco M.B., e il padre L.G., assistiti dagli avvocati Lino e Jacopo Roetta. Un centro terapeutico toscano che si chiama Valdibrucia è coinvolto nelle indagini. È un centro di cosiddetta medicina alternativa. Ed è gestito da seguaci della «dottrina Hamer sul tumore», che non ha basi scientifiche e concentra tutte la attenzioni sull’aspetto psicologico. La dottoressa che ha provato a curare Francesco al pronto soccorso di Perugia ha detto di non aver mai visto un tunore in uno stato così avanzato.

«È caduto dallo skateboard»

La dottoressa dice che i genitori le hanno detto che il ragazzino era caduto dallo skateboard. Poi cominciano a collaborare. Nei tre mesi a Perugia, Francesco riceve polichemioterapia e radioterapia. Solo in ottica palliativa. Non c’erano i margini per operarlo. Un medico veneto che i genitori hanno consultato prima di disdire la biopsia e la permanenza in un centro specializzato non è stato ancora ascoltato dagli investigatori. Secondo il Corriere della Sera è ancora iscritto all’ordine dei medici ed è molto attivo nella diffusione della dottrina Hamer.