Giorgetti: In Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Voi sapete, ci sono tante proposte in circolazione… diciamo, diffidate delle imitazioni". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato sul possibile contributo del sistema bancario alla definizione delle risorse per la Legge di Bilancio. "E' complicato – ha proseguito il ministro interpellato dai cronisti alla Camera, al termine della seduta sul Dpfp – gli ingredienti della torta sono complicati, deve arrivare a giusta cottura, poi magari e' buona". E, ha ribadito, rispetto alle anticipazione circolate negli ultimi giorni: "Ce ne sono in giro di tutti i colori sui vostri giornali". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev