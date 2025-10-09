Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorgetti: In Manovra chiederemo alla banche un contributo non punitivo – Il video

09 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Voi sapete, ci sono tante proposte in circolazione… diciamo, diffidate delle imitazioni". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato sul possibile contributo del sistema bancario alla definizione delle risorse per la Legge di Bilancio. "E' complicato – ha proseguito il ministro interpellato dai cronisti alla Camera, al termine della seduta sul Dpfp – gli ingredienti della torta sono complicati, deve arrivare a giusta cottura, poi magari e' buona". E, ha ribadito, rispetto alle anticipazione circolate negli ultimi giorni: "Ce ne sono in giro di tutti i colori sui vostri giornali". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

2.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

3.

Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è anche Santa Caterina, lo stesso giorno (ed è un problema)

4.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

5.

Immunità Ilaria Salis, il forzista Tosi (Ppe): «Colpa delle troppe assenze dei Patrioti, grave fra loro un italiano». Mancava il leghista Aldo Patriciello