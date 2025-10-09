Giorgetti presenta Dpfp: Crescita Pil in accelerazione, ma stima anno prudenziale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Tuttavia, tenendo conto dell'andamento delle variabili esogene internazionali, condizionate dal nuovo contesto macroeconomico internazionale, la stima di crescita annuale è stata prudenzialmente rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima di aprile, attestandosi ora allo 0,5 per cento (0,6 per cento nella media dei dati trimestrali)". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev