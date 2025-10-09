Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorgetti presenta Dpfp: Crescita Pil in accelerazione, ma stima anno prudenziale – Il video

09 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Tuttavia, tenendo conto dell'andamento delle variabili esogene internazionali, condizionate dal nuovo contesto macroeconomico internazionale, la stima di crescita annuale è stata prudenzialmente rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima di aprile, attestandosi ora allo 0,5 per cento (0,6 per cento nella media dei dati trimestrali)". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

2.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

3.

Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è anche Santa Caterina, lo stesso giorno (ed è un problema)

4.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

5.

Immunità Ilaria Salis, il forzista Tosi (Ppe): «Colpa delle troppe assenze dei Patrioti, grave fra loro un italiano». Mancava il leghista Aldo Patriciello