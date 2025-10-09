Mattarella riceve Italvolley, per lui in dono medaglie, pallone e magliette autografate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Le maglie delle nazionali femminili e maschili di pallavolo campioni del mondo, il pallone autografato, le due medaglie e una cravatta: spno i doni che la capitana dell'Italvolley Anna Danesi e il vice capitano della squadra maschile, Simone Anzani, hanno fatto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi durante l'incontro al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev