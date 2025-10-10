Accordo Gaza, Guterres (Onu): Verso la fine di guerra devastante. Hamas e Israele lo rispettino – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 9 ottobre 2025 Accordo Gaza, Guterres (Onu): Inizio della fine di guerra devastante. Hamas e Israele lo rispettino "Esorto Israele e Hamas a rispettare pienamente l’accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, è un punto di svolta disperatamente necessario che deve segnare l’inizio della fine di questa devastante guerra. La proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump deve essere pienamente attuata. Abbiamo aspettato fin troppo a lungo questo momento. Ora dobbiamo farlo davvero contare. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in modo dignitoso. Un cessate il fuoco permanente deve essere assicurato. Il bagno di sangue deve finire una volta per tutte. Servono accessi umanitari e finanziamenti adeguati per la ripresa, oltre a un percorso politico credibile verso la soluzione dei due Stati.”, lo ha detto il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev