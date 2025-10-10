Accordo Gaza, Netanyahu: Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 10 ottobre 2025 "A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia. Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza". Lo ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione ai media. X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev