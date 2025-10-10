Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
POLITICAPunti di VistaVideo

Accordo Gaza, Netanyahu: Se il piano non sarà raggiunto, ci sarà la guerra – Il video

10 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Israele, 10 ottobre 2025 "A tutti quelli che sostengono che questo accordo si poteva raggiungere prima dico che non è vero: Hamas non ha mai acconsentito a liberare tutti gli ostaggi con l'Idf così ancora profondamente dentro la Striscia. Stiamo stringendo Hamas da ogni lato in vista delle prossime fasi del piano, che prevede il suo disarmo completo e la smilitarizzazione di Gaza. Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza". Lo ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione ai media. X Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Francesca Albanese «arrogante», l’imbarazzo del sindaco di Bologna Lepore: «Quanti scivoloni». Ma la cittadinanza onoraria (per ora) è confermata

2.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

3.

Foschi segreti/ La soluzione per Beatrice Venezi, il destino di Sangiuliano, i pranzi di Schlein e Occhiuto, la Flotilla di Scotto: che si dice a Palazzo

4.

Regionali in Campania: Cirielli, l’incidente su Berlusconi e perché Forza Italia ci ha messo tanto a dire sì alla candidatura

5.

Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride»