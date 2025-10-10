Bologna, anziana muore per gravi ustioni. L’allarme in ritardo e la scoperta del figlio. Indagata la badante

La donna di 85 anni soffriva di demenza e aveva ustioni sul 55% del corpo. La procura ha disposto l'autopsia

Il figlio l’ha trovata a letto con vestiti puliti, ma la madre di 85 anni era gravemente ustionata ed è morta cinque giorni dopo all’ospedale Maggiore di Bologna. È successo venerdì scorso, 3 ottobre, in un appartamento della periferia bolognese dove l’anziana viveva assistita da una badante. La donna che ora è indagata per abbandono di incapace. La 85enne non era più in grado di vivere da sola, da anni era affetta da una forma di demenza senile.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, citate dal Resto del Carlino, la donna si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli per preparare la colazione, dando fuoco ai vestiti che indossava. Sarebbe successo alle 9 di mattina, mentre il figlio si è reso conto delle condizioni della madre solo alle 14. Proprio questo buco di 5 ore ha fatto insospettire gli investigatori, che ora indagano sulla badante e sul perché non abbia chiamato i soccorsi. Il magistrato ha disposto anche l’autopsia sul corpo dell’85enne per chiarire la causa della morte.

I soccorsi allertati dal figlio

Nessuna chiamata di emergenza è partita dalla casa in tutta la mattinata, è stato il figlio a chiamare i soccorsi alle 14, quando è arrivato e si è reso conto delle condizioni critiche in cui si trovava la madre. I sanitari hanno trovato l’anziana con ustioni sul 55% del corpo, che mercoledì scorso, 8 ottobre, hanno causato la morte della signora nonostante le cure dell’ospedale bolognese.