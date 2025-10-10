Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Due detenuti muoiono d’infarto, altri accusano malori. Perquisizioni in corso al carcere di San Vittore a Milano

10 Ottobre 2025 - 12:11 Stefania Carboni
carcere san vittore
I decessi sarebbero causati da overdose o assimilazione di sostanza stupefacente. Salvati in extremis altri detenuti

Perquisizione straordinaria nel carcere milanese di San Vittore, dopo che nelle ultime ore due detenuti sono morti per arresto cardiaco e altri due o tre hanno accusato malessere e sono stati prontamente assistiti. Gli accertamenti riguardano una ispezione sanitaria e sono ancora in corso. I decessi, avvenuti all’interno della struttura, sarebbero causati da overdose o assimilazione di sostanza stupefacente, si ipotizza cocaina tagliata male. Sostanze che comunque all’interno del carcere non possono entrare.

(in aggiornamento)

